Blíží se letní setkání seniorů

Městská správa sociálních služeb v Mostě (MSSS) pořádá již 26. ročník Letního setkání seniorů, které se uskuteční ve středu 27. srpna 2025 od 9 do 12 na Hipodromu Most.
Tato tradiční akce je krásnou příležitostí setkat se, popovídat si, užít si dopoledne plné zábavy a pohybu a strávit čas s lidmi napříč generacemi. Zváni jsou nejen senioři, ale i jejich děti a vnoučata – program bude připraven tak, aby si každý našel něco pro sebe. Můžete se těšit na veselou a přátelskou atmosféru plnou hudby, smíchu a pohybu, bohatý program pro všechny věkové kategorie a možnost setkat se se starými přáteli i navázat nová přátelství.
A protože každý ročník byl zasvěcen nějakému tématu, pro ten letošní bude symbolem klobouk, ten koneckonců na hipodrom patří. Vezměte si klobouk jakýkoliv – slaměný, historický, zdobený či zcela jednoduchý, a kdo jej nemá, může zvolit třeba šátek nebo si vlasy ozdobit květinou.
Program: Alpakárna, cykloterapie, elektromobilita v sociálních službách, hasiči HZS ÚK, záchranáři ZZS ÚK, strážníci MP Most, jogínka Sára Jíslová, Farma Kačenka z Klínů a další. Vystoupí hudební skupina Malá Modrá Obluda.
Vstupenky za 50 Kč jsou již v prodeji na sekretariátu MSSS v Mostě – p. o., v klubech seniorů a v den konání přímo na hipodromu.