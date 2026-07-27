Blíží se Patokryjská vlna, 8. srpna bude hodně veselo!

Blíží se 16. ročník oblíbené letní akce Patokryjská vlna, která se uskuteční v sobotu 8. srpna od 15:00 hodin na hřišti u rybníka v Patokryjích.
Na programu je odpoledne plné zábavy pro malé i velké, kterým bude provázet osvědčené trio Zdeněk Lukesle, Martin Holeček a Dášenka Mandovcová. Připraveny budou soutěže, atrakce pro děti, projížďky na koních, bohaté občerstvení od Franty Kramla a jeho rodiny i příjemná atmosféra.
Program začíná v 15:00 hodin slavnostním otevřením akce. Od 16:00 hodin budou probíhat soutěže pro děti i dospělé. V 19:00 hodin vystoupí Kabát Revival Varnsdorf, který zahraje největší hity legendární české rockové skupiny. Ve 21:00 hodin se můžete těšit na vystoupení skupiny Děda Mládek Illegal Band a celý večer zakončí od 22:00 hodin diskotéka s hity osmdesátých a devadesátých let. Soutěžní část programu bude doprovázet skupina Snaživci.
Obyvatelé, kteří mají trvalé bydliště v obci Patokryje mají vstup zdarma. Identifikační náramky vám budou doručeny do schránek. Další náramky je možné získat na Obecní úřadě za poplatek 50 Kč. Plné vstupné je 100 Kč.