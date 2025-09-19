Blíží se uzavírky komunikace u litvínovského koupaliště

Dopravní omezení v Podkrušnohorské ulici u litvínovského koupaliště 🚧
Upozorňujeme na částečnou a následně úplnou uzavírku Podkrušnohorské ulice v úseku podél areálu koupaliště v Litvínově. Omezení proběhne v následujících termínech:
Etapa I.: 25. 9.–2. 10. 2025
Uzavřen jeden jízdní pruh ve směru na Litvínov
Průchod pro pěší zajištěn
Etapa II.: 3. 10.–5. 11. 2025
Uzavřen jeden jízdní pruh ve směru na Lom
Průchod pro pěší uzavřen
Etapa III.: 5. 11.–25. 11. 2025
Úplná uzavírka komunikace
Průchod pro pěší uzavřen
Autobusová doprava bude během částečných uzavírek zajištěna bez omezení dle platných jízdních řádů.
Před začátkem úplné uzavírky budou informace o úpravách MHD vyvěšeny přímo na zastávkách.