Bloudili jste v lomu ČSA? Těžaři přidali nový navigační systém

Uplynulý víkend byla otevřena cesta mezi Vysokou Pecí a Černicemi přes lom ČSA. Návštěvníci lomu ocenili výhled na vznikající jezero a také na rekultivace i plochy, se kterými si poradí časem příroda sama. Stěžovali si ale na to, že v lomu bloudí, a že cesta je náročná. Vadil jim štěrk a také příkrý kopec. A tak těžaři přidali navigační systém. „V lomu je nově navigančí systém, který návštěvníky bezpečně provede. Stačí respektovat značení a neuhýbat z cesty. Na výlet do lomu ČSA se vydejte pěšky nebo s horským kolem. Cesta, kterou jsme pro vás upravili, není cyklostezka. Sice jsme se snažili o co nejlepší povrch, jedná se ale o náročný terén s velkým převýšením. Rovinu jsme pro návštěvníky v lomu připravit nedokázali,“ říká mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková a dodává, že by lidé neměli vstupovat do těch částí lomu, která jsou označena jako veřejnosti nepřístupná. Značení je přímo v terénu lomu. Vjíždět a vstupovat by se tak mělo jen an cesty, které jsou k tomu určeny a značeny.