Bohdan sláma natáčí v našem kraji film Houpačky s Dagmar Havlovou a Zuzanou Kronerovou

Režisér Bohdan Sláma natáčí v Ústeckém kraji tragikomedii Houpačky.
Natáčení se odehrává především v Ústeckém kraji a to ve Štětí, Děčíně. Příběh začíná náhodným setkáním dvou odlišných sedmdesátnic, které společně roztočí soukolí komického i dojemného vyprávění o ženské sounáležitosti a emancipaci. Ústředním tématem je stáří a život v něm.
Dagmar Havlová a Zuzana Kronerová se v rolích Zdeny a Jiřiny ocitnou i v nemocnici. Herečky se dokonce díky tomu mohli potkat pacienti a zaměstnanci nemocnice v Děčíně Krajské zdravotní.
V hlavních rolích se můžete vedle Zuzany Kronerové a Dagmar Havlové na Terezu Rambu, Jiřího Lábuse, Alenu Mihulovou, Miloslava Königa a mnoho dalších. „Jedná se o hořkosladký příběh, ve kterém je dost humoru, ale nechybí ani vážné situace. Scénář a příběh jsou podle mého gusta, takže je v něm hodně hravosti, blízkosti, srdečnosti, ale i pár smutných momentů,“ prozradila k chystanému snímku Zuzana Kronerová.
Předlohou snímku je stejnojmenná kniha Lucie Konečné. „Já jsem do toho šel taky proto, že se knížka strašně líbila mojí ženě, začala psát scénář,“ uvedl Bohdan Sláma. Na snímku pracuje s oběma hlavními představitelkami zhruba tři roky. Ústecký kraj je mezi filmaři velmi oblíbený. Aktuálně zde natáčí, nebo natáčení nedávno dokončilo, šest štábů. „Zájem filmařů o Ústecký kraj nás velmi těší. Je vidět, že máme co nabídnout, ať už jde o nedotčenou krajinu či industriální prostředí. Přínosem pro region jsou pak například nové pracovní příležitosti,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Premiéra filmu je plánovaná na konec roku 2026. Snímek vzniká ve spolupráci s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje. Do regionu štáb přilákal dotační program Filmové vouchery Ústeckého kraje z Operačního programu Spravedlivá transformace.