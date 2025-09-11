Bohdan Sláma natáčí v Ústeckém kraji tragikomedii Houpačky

Režisér Bohdan Sláma pracuje na novém filmu Houpačky. Natáčení snímku inspirovaného románem Lucie Konečné probíhá především v severních a jižních Čechách. Na severu si filmaři oblíbili zejména okolí Děčína a Litoměřic.
Snímek vzniká ve spolupráci s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje. Do regionu štáb přilákal dotační program Filmové vouchery Ústeckého kraje z Operačního programu Spravedlivá transformace.
Ústecký kraj je mezi filmaři velmi oblíbený. Aktuálně zde natáčí, nebo natáčení nedávno dokončilo, šest štábů. „Zájem filmařů o Ústecký kraj nás velmi těší. Je vidět, že máme co nabídnout, ať už jde o nedotčenou krajinu či industriální prostředí. Přínosem pro region jsou pak například nové pracovní příležitosti,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
„Musím říct, že jsou tu k nám lidé velmi vlídní, takže jsem moc rád, že můžeme v Ústeckém kraji natáčet,“ dodal režisér Bohdan Sláma.
Připravovaný snímek vypráví o náhodném setkání dvou povahově i vizuálně odlišných sedmdesátnic, které rozpoutá soukolí komického i dojemného příběhu o ženské sounáležitosti a emancipaci. Ústředním tématem je stáří a život v něm. Hlavní role ztvárňují Zuzana Kronerová a Dagmar Havlová.
„Jedná se o hořkosladký příběh, ve kterém je dost humoru, ale nechybí ani vážné situace. Scénář a příběh jsou podle mého gusta, takže je v něm hodně hravosti, blízkosti, srdečnosti, ale i pár smutných momentů,“ prozradila k chystanému snímku Zuzana Kronerová.
Film Houpačky vstoupí do českých kin v roce 2026.