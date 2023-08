Bonusy pro Mostečánky, letos už získali bezmála dva miliony

Další novorozeňata, jejichž rodiče požádali o příspěvek města při narození dítěte a kteří splňují podmínky pro přiznání finančního benefitu, byla včera slavnostně přivítána do života v obřadní síni magistrátu. Přítomná dítka a jejich rodinné příslušníky pozdravila a do života popřála jen to nejlepší náměstkyně primátora Markéta Stará.