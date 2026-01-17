Brána ke sbírkám Ústeckého kraje je otevřená!

Víte, že se můžete podívat do sbírek muzeí a galerií Ústeckého kraje odkudkoliv a kdykoliv? Na portálu Brána ke sbírkám Ústeckého kraje najdete už přes 5 700 sbírkových předmětů.
Vidět zde můžete historické artefakty přes umění až po unikátní regionální poklady. Portál postupně naplňují příspěvkové organizace Ústeckého kraje a nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do kulturního bohatství našeho regionu z pohodlí domova. Portál je zaměřený na prezentaci sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Oblastního muzea a galerie v Mostě, Regionálního muzea v Teplicích, Oblastního muzea v Děčíně, Oblastního muzea v Litoměřicích, Oblastního muzea v Lounech a Oblastního muzea v Chomutově. Portál umožňuje zpřístupnění sbírkových předmětů badatelům i laické veřejnosti. Je určený k prohlížení sbírkových předmětů a výstav prostřednictvím vybraných kolekcí on-line. Objevovat, prohlížet a poznávat můžete na https://sbirky.kr-ustecky.cz/.