Březen na silnicích bez mrtvých

Dopravní policie řešila na Mostecku minulý měsíc celkem 73 dopravních nehod. Je to o 30 nehod méně než ve stejném měsíci loni. V loňském roce zemřel jeden člověk, letos se nehody obešly bez smrtelného i těžkého zranění. Osm osob vyvázlo s lehkými zraněnými. Nejčastější příčinou je tradičně nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti a překročení rychlosti. Na silnicích I. třídy se stalo 10 kolizí, v Mostě řidiči bourali v 35 případech, do Litvínova dopravní policie vyjížděla 16x. Rušno na silnicích bylo v pondělí a ve čtvrtek, kdy muži v uniformách řešili celkem 28 střetů v dopravě, jen pět havárií se stalo v pátky. Nejvíc bouraček hlídky zaznamenaly v době mezi 10. a 16. hodinou (24), nejméně v čase od půlnoci do 04. hodiny ranní (3). Dva viníci řídili pod vlivem návykové látky s výsledkem 1,5 promile alkoholu v dechu a více. Mezi viníky nehod bylo 37 mužů a 14 žen.