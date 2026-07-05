Brzy se otevře nová cesta v lomu ČSA

Dokončují se poslední úpravy cesty, kterou dosud využívala jen technika při práci v lomu. Pokud vše proběhne podle plánu a nenastanou žádné komplikace, bude cesta zpřístupněna během víkendu 11.–12. července. Nově propojí Vysokou Pec a Černice. „Pokud se na cestu vydáte na kole, mějte prosím na paměti, že projíždíte lomem a navíc národní přírodní památkou. Nejedná se o cyklostezku, proto buďte při průjezdu opatrní. Zároveň prosíme všechny návštěvníky, aby respektovali informační cedule a pohybovali se pouze po zpřístupněných cestách,“ říká mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková. .