Bude čtyřpruh mezi Mostem a Litvínovem do roku 2030?

Výstavba čtyřpruhu mezi Mostem a Litvínovem připomíná nekonečný příběh. Složité administrativní procesy se sice hýbou, ale termín realizace je zatím v nedohlednu.

Vloni se úspěšně dokončilo posouzení vlivu stavby čtyřpruhu na životní prostředí EIA. Hotový je i geotechnický průzkum. Nyní se dokončilo zadání pro soutěž na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení. „Ke stavbě rozšíření silnice I/27 v úseku Most – Litvínov o délce téměř 7 km na čtyřpruh nyní máme zasmluvněného zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a proběhlo vstupní jednání s projektantem,“ uvedla Dana Zikešová z týmu komunikace ŘSD Chomutov.

Dokumentace pro stavební povolení by se měla dokončit příští rok. „Následně bude probíhat inženýrská činnost a majetkoprávní vypořádání, navazující průzkumy s vyhotovením zadávací dokumentace stavby a konečně i samotné výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ podotkla Dana Zikešová. Připustila však, že termíny nejen na zpracování projektu, ale i na průběh realizace může ovlivnit řada faktorů. „Především složitost území z hlediska geologického a množství inženýrských sítí a zařízení, které bude stavbou dotčeno,“ uvedla mluvčí ŘSD.

I když byl předpoklad, že veškeré administrativní procesy by mohly být hotové do roku 2025, zůstává otázkou, kdy by se mohlo s celou realizací začít. „Příprava stavby kontinuálně probíhá a termín zahájení realizace bude závislý na finančním plánování SFDI,“ zní neurčitě stanovisko ŘSD.

Stavba by měla podle předpokladů trvat přibližně tři roky. Čtyřpruh bude začínat v místě, kde končí stávající čtyřpruh a povede až k mimoúrovňové křižovatce Dolní Litvínov. Předpokládá se maximální využití stávající silnice I/27 jako jedné poloviny čtyřpruhu. Pouze v Záluží – zhruba 100 metrů před stávající křižovatkou silnic I/27 a III/0272 – nebude pro zkapacitnění využit stávající dvoupruh, a to v délce 1,3 km. V tomto úseku bude čtyřpruhová komunikace vedena ve zcela nové stopě vlevo od stávající komunikace, která bude zachována a využita pro místní dopravu – především do areálu Unipetrolu.