Budoucnost knihoven nejen v Ústeckém kraji…

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhla veřejná panelová diskuze Knihovna – věc veřejná. Stejně jako v dalších krajích, kde tento cyklus kulatých stolů postupně probíhá, i v Ústí nad Labem debatovali zástupci ministerstev, kraje, obcí, knihoven, partnerských organizací i uživatelů o tom, jaké služby by knihovny měly nabízet, v čem by se měly či neměly měnit, kde by mohly najít partnery pro spolupráci a kde hledat podporu.

Akce se uskutečnila u příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v těsné souvislosti se stým výročím vydání 1. knihovního zákona z roku 1919. Projekt je podpořen dotačním programem MK ČR Knihovna 21. století.

Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva. Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě.

„Potenciál propojení škol a knihoven je podle mého názoru a zkušeností obrovský, považuji za nutné a užitečné vytvořit projekty a programy na podporu rozvoje tohoto potenciálu a najít na takové projekty finance. Podporu knihoven by měl především zajistit stát a nenechávat ji jen na bedrech obcí,“ řekl při diskuzích náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd. Kulatého stolu se zúčastnila krajská radní pro oblast kultury Jitka Sachetová, člen RÚK Ladislav Drlý a předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči ZÚK Jaroslav Dubský.

Úvodní prezentace byla na téma Knihovna jako vzdělávací instituce. Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky hledali účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí. Diskutovalo se i o budoucnosti knihoven v digitálním světě a o zapojení samospráv do knihovnictví.

Informační technologie představují pro knihovny nové výzvy v oblasti přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Knihovny usilují o to být nadále volně dostupným, důvěryhodným zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci.