Buggyra zahájila v Mostě testování na novou sezonu

K premiérovému testování tahačů dorazil v pátek 24. března na velký závodní okruh mosteckého autodromu roudnický tým Buggyra. Vylepšenou techniku si vyzkoušel Adam Lacko pod dohledem šéfkonstruktéra týmu Davida Vršeckého.

První testování je podle Lacka velmi důležité. „Po půlroční pauze poprvé vyzkoušíme v praxi to, co jsme přes zimu na tahači vylepšili. Konkrétně to byly změny na přední části na nápravě. Zatím to vypadá, že by to mohlo fungovat,“ pochvaloval si.

Lacko v loňském ročníku evropského šampionátu okruhových tahačů European Truck Racing Championship (FIA ETRC) sváděl urputné bitvy o prvenství s Němcem Jochenem Hahnem na voze MAN. Nakonec úřadujícímu evropskému šampionovi těsně podlehl, a musel se tak spokojit se stříbrnou příčkou. Celkové druhé místo bral i tým, když dobrým výkonem podpořil svého zkušeného stájového kolegu Lacka debutant v šampionátu Jiří Forman. Kdo jej letos v kokpitu druhého vozu Buggyry nahradí, tým sdělí v nejbližší době.

Cíle pro letošní sezonu jsou u Buggyry pochopitelně opět ambiciózní. Převládá však realismus, všichni si uvědomují, že konkurovat soupeřům nebude vůbec snadné. „Celkové umístění do třetího místa by bylo skvělé. Hodně se ale změnilo, po roční pauze se vrátil Španěl Antonio Albacete, Hahn přešel ke značce Iveco. Samozřejmě bychom ale chtěli na stupně nejvyšší,“ zhodnotil šance své i týmu Lacko.

Na letošní jubilejní mostecký závod seriálu FIA ETRC, který se pod tradičním názvem Czech Truck Prix pojede o prvním zářijovém víkendu na autodromu popětadvacáté, se už Lacko těší. „Je to domácí závod, domácí fanoušci, domácí kamarádi. Vždycky je to pro nás nejtěžší a nejzajímavější závod, který mám moc rád,“ shrnul své pocity.

Ročník 2017 šampionátu FIA ETRC odstartuje o víkendu 13. a 14. května na okruhu Red Bull Ring v rakouském Spielbergu. Ve stejném termínu mostecký autodrom přivítá v premiéře závod The Most Historic Grand Prix. Jeho součástí bude i sraz majitelů historických vozidel, kteří na plochách polygonu své nablýskané veterány vystaví dychtivým zrakům návštěvníků.