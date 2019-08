Bulvár na Budovatelce má skluz

Urbanisticko-architektonická soutěž na třídu Budovatelů – návrh veřejných prostranství včetně dopravního řešení se posouvá v čase. Důvodem je nečinnost vybraného organizátora architektonické soutěže, jemuž byla právě pro nečinnost vypovězena smlouva. Oslovena proto byla Česká komora architektů s žádostí o součinnost při výběru seriózního organizátora architektonické soutěže. Komora doporučila oslovit Ing. arch. Janu Kubánkovou z Mostu, popřípadě zástupce pražského Ateliéru tečka. Oba potvrdili zájem a informovali, že budou pro potřeby dané zakázky vystupovat jako sdružení dodavatelů. Následkem časového posunu by ale došlo ke kolizi termínů dvou architektonických soutěží – na třídu Budovatelů a na park Střed, což by mohlo negativně ovlivnit počet účastníků v těchto soutěžích. Proto bylo doporučeno posunutí termínu architektonické soutěže na třídu Budovatelů, která by tak měla být dokončena do října 2020.