Burčákové slavnosti v Chrámcích

K podzimu patří burčák a burčáková slavnost v Chrámcích už před lety zakotvila v kulturním a společenském kalendáři Mostecka. Ta letošní se bude konat příští sobotu, tedy 18. října.
Na burčákovou slavnost zve nejen milovníky nejen vína České vinařství Chrámce do jejich vinařství v této obci. Program začne v 8 dopoledne a potrvá do 18. hodiny podvečerní. Kromě ochutnávky burčáku a vín jsou připravené ukázky zpracování hroznů a výroby vína, prohlídka vinařství s průvodcem, hledání pokladu sv. Václava, jízda na koni a opékání buřtů. Kromě vína se účastníci budou moci zakousnout do klobás, sýrů či domácích zákusků.
Parkování a vstup na akci jsou zdarma. Vinařství se nachází na adrese Chrámce 32.