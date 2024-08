Kvůli demontáži Olympijského festivalu na jezeře Most bude do neděle 18. bude fungovat bezplatná přeprava autobusy MHD z parkoviště P2 k Jezeru Most a zpět. Informoval o tom Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.

Návštěvníci Jezera Most tak mohou využít parkoviště P2 a pro přepravu z tohoto parkoviště využít bezplatnou přepravu linkami MHD č. 16 a 30 ze zastávek Kostelní hřbitov a Parkoviště P2 do zastávky Jezero Most a zpět.