Čeká nás částečné zatmění slunce, mostecká hvězdárna je na zájemce připravena

Ve středu 12. srpna nastane první úplné zatmění Slunce pozorovatelné z pevninské Evropy od roku 1999. V Česku bude viditelné pouze částečně, ale i tak bude mimořádné a bude ho možné sledovat i z mostecké hvězdárny na hradě Hněvín.
Podle hvězdářů pravděpodobně půjde o velmi pěkné částečné zatmění, protože se jedná opravdu o výjimečný jev. Úplné zatmění bude pozorovatelné z Islandu, Grónska a severu Španělska. V Česku Měsíc zakryje významnou část slunečního disku. Podle lokality to bude přibližně 85–90 procent, přičemž maximum nastane těsně před západem Slunce, což vytvoří velmi neobvyklou atmosféru. Na společné pozorování zve na hrad Hněvín Hvězdárna Most. „Sice ani z Hněvína neuvidíme celý úkaz a zřejmě dokonce ani maximální fázi zatmění, ale za to budeme moci pozorovat velmi neobvyklý západ úzkého srpečku Slunce za štíty Krušných hor,“ říká Martin Frána, vedoucí hvězdárny a planetária v Mostě a dodává: „Na Hněvíně nebudeme pozorovat přímo z hvězdárny, ale z nádvoří Hněvína u sochy Mgr. E. Kelleyho, kde budeme mít připravený větší počet dalekohledů a pozorovacích stanovišť vybavených adekvátními certifikovanými filtry. Pozorovací prostor pro návštěvníky se otevře v 19 hodin.“
Pro oblast Mostu a severozápadních Čech bude zákryt patřit k největším v republice, protože západ Česka leží blíže pásu totality. Na Slunce se by se pozorovatelé měli dívat pouze přes certifikované filtry nebo speciální brýle pro pozorování Slunce. Běžné sluneční brýle nestačí.
Pro obyvatele Česka bude pro pozorování nejdostupnější variantou severní Španělsko. Nicméně hvězdáři se shodují, že ubytovací kapacity ve Španělsku jsou v tuhle chvíli dávno úplně komplet vyprodané a najít ubytování je v nejlepších lokalitách prakticky nemožné.
Noc z 12. na 13. 8. bude mimo jiné zajímavá i tím, že ve druhé polovině noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy a bude navíc měsíční nov. To znamená, že Měsíc nebude překážet pozorování.