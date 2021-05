čelí obvinění z loupeže kvůli levnému telefonu

Z provinění loupeže čelí obvinění mladík, kterému ještě nebylo 18 let. Podle kriminalistů, kteří na případu pracovali, měl obviněný minulý měsíc v odpoledních hodinách v jednom obytném domě v Mostě přistoupit k mladíkovi, který seděl na chodbě a ze svého mobilního telefonu poslouchal muziku. Obviněný se mladíka zeptal na čas a chtěl vidět telefon. Při tom mu měl vyhrožovat fyzickou újmou. Nakonec se snažil poškozenému přístroj vytrhnout z ruky. Obviněný měl poškozeného udeřit dlaní do obličeje. Mladík se lekl a mobil pustil. Obviněný si ho dal do kapsy a z místa utekl. Odcizením telefonu způsobil hmotnou škodu ve výši 1 800 korun. Odcizený mobil nebyl policisty zajištěn. Ten údajně obviněný komusi prodal.