Cena vody vzroste jen minimálně

Za vodu v příštím roce zaplatí lidé na Mostecku jen o 0,30 haléřů více. Severočeská vodárenská společnost stanovila cenu vody pro rok 2017 na 98,30 Kč za 1 000 litrů pitné vody.

Za vodné v roce 2017 zaplatí odběratelé 49,98 Kč, za stočné 48,32 Kč. Severočeská vodárenská, a.s. se při zdražování vody pro rok 2017 držela v mezích toho, co si ještě mohou obyvatelé regionu dovolit připlatit. „Cena vody je stanovena v souladu s mantinely sociální únosnosti pro vodné a stočné definované novým Podnikatelským záměrem SVS na roky 2016-2020, který byl schválen v loňském roce akcionáři, představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje,“ uvedl mluvčí společnosti Jiří Hladík. Do zdražení o 0,30 Kč se promítla inflace, potřeba obnovy vodohospodářského majetku, nárůst ceny povrchové vody stanovené Povodím Ohře a zohlednění vývoje spotřeby vody. „Severočeská vodárenská společnost při svém vzniku od svých akcionářů převzala rozsáhlý, dlouhodobě podinvestovaný infrastrukturní majetek. Jeho obnova je nelehký úkol, když musíme čelit tlaku na růst ceny vody vyvolanému legislativou, zvyšováním ceny vstupů a poplatků státu. Jako vlastník přitom vracíme do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku 35 procent z ceny vody. Dalších 25 procent z ceny vody odčerpá stát a 40 procent jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem,“ doplnil Jiří Hladík. Podle jeho slov nemůže Severočeská vodárenská při obnově zastaralého majetku postupovat tak rychle, jak by bylo žádoucí, pávě kvůli ceně vody. Její růst je brzděn limity stanovenými akcionáři. Na cenu vody má také velký vliv platná legislativa. „V letech 2005-2010 jsme museli masivně investovat do čistíren vod z důvodu naplnění legislativy EU, konkrétně se jednalo o 4,6 mld. Kč. Plníme nejpřísnější evropskou legislativu, ale naše ekologické úspěchy v konečném důsledku pro stát znamenají snížení příjmů do Státního fondu životního prostředí. Takže stát připravuje nové zpřísnění. Do budoucna cenu vody bezpochyby ovlivní legislativa o vypouštění odpadních vod, které i pro malá města a obce zpřísňuje již tak přísné požadavky na limity látek ve vypouštěných přečištěných vodách, a to nad rámec požadavků EU. Splnění těchto požadavků si pochopitelně vyžádá rozsáhlé investice do technologií malých čistíren odpadních vod, opět nad rámec požadavků EU, které budou vodárenské společnosti muset promítnout do ceny vody,“ avizoval budoucí růst ceny Jiří Hladík. „Musím zdůraznit, že z pohledu ‚vnitřních‘ vlivů, tedy nákladů na provoz a na obnovu majetku, se SVS podařilo dosáhnout stabilního vývoje, kdy meziroční změny v ceně vodného a stočného jsou minimální, bez výrazných skoků a víceméně kopírují míru inflace. Další tlak na růst ceny vody je však mimo naši působnost. Připravuje jej stát, a to v podobě zvyšování poplatků a nastavení přísnějších limitů,“ upozornil také generální ředitel SVS Bronislav Špičák.