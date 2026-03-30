Central ožije 31. března jarem a Velikonocemi

Náměstíčko v mosteckém Centralu ožije 31. března od 16 do 18 hodin jarní atmosférou.
Návštěvníky čeká interaktivní program v podání herců Městského divadla v Mostě, vystoupení dětí ze 7. ZŠ, které připomenou tradici vynášení Morany a taneční vystoupení Tanečního studia Kamily Hlaváčikové. Pro děti budou připravené kreativní dílničky se zdobenímvajíček, velikonoční zápichy a malování na obličej. Dílničky jsou zdarma pro uživatele aplikace Můj Central. Malování na obličej získáte za kupón v aplikaci a naskenovanou účtenku v částce min. 200 Kč od 15. do 31. března. Program se během odpoledne několikrát opakuje, dorazit tak můžete kdykoliv.