CENTRAL ŘEKL DOST A RÁZNĚ PŘITVRDIL! TEENAGEŘI A DĚTSKÉ GANGY OBTĚŽUJÍ ZÁKAZNÍKY

Obchodní Centrum Central v posledních letech masivně investuje do svého vylepšování zvenku i zevnitř. Bohužel, černou skvrnou na fungování centra jsou s problémové partičky agresivních teenagerů a dětských gangů. Páchají vandalismus, drobnou kriminalitu a obtěžují a ohrožují zákazníky. Nejde přitom o ojedinělé excesy. Děje se to takřka denně. S fenoménem mladým agresorů se Central potýká dlouhodobě a nejvíc v zimních měsících, kdy se sem přesouvají z ulic.

Část mostecké mládeže tráví v Centralu většinu svého volného času. Problém je, že jejich agresivní a nevhodné chování začíná být neúnosné. Problémy dělají nejen v pasáži a v relaxačních zónách, kde se srocují, ale i v obchodech. „Nákupní centrum Central Most reaguje na stížnosti zákazníků a zaměstnanců na nevhodné chování mladistvých a nezletilých. Od úterý 4. února jsou v centru zavedena nová bezpečnostní opatření, jejichž cílem je zajistit klidnější a příjemnější prostředí pro všechny návštěvníky i pracovníky,“ informoval Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace společnosti EPG Group, která vlastní OC Central Most.

V důsledku situace, která začíná být kvůli nepřizpůsobivé mládeži značně vyhrocená, navýšilo vedení Centralu bezpečnostní pracovníky o dva další. „Tito pracovníci budou viditelně přítomní po celou otevírací doby a jejich úkolem bude nejen dohlížet na bezpečnost, ale také poskytovat pomoc a řešit krizové situace. Všichni členové bezpečnostního týmu prošli školením zaměřeným na krizovou komunikaci a zvládání rizikových situací,“ dodává ředitel. Další změny se podle jeho slov týkají návštěvního řádu. Nově obsahuje pravidla eliminace agresivního a vulgárního projevu a jakéhokoli nevhodného chování, které by mohlo rušit zákazníky a prodejce. „Osoby, které tato pravidla poruší, budou nekompromisně z prostor Centralu vykázány,“ vzkazuje Martin Malý.

Do Centralu se také znovu vrací opatření, které tu už kdysi bylo zavedeno a to odebrání laviček z míst, kde se mladiství nejčastěji shlukují. „Konkrétně jde o oblasti u prodejen New Yorker, Baťa a C&A. Nejde o odstranění všech relaxačních zón, ale o jejich redukci v problémových místech. Zákazníci se tak stále budou mít kde posadit a mezi nákupy relaxovat. Tento krok má minimalizovat hlučné skupinky a vytvořit prostor pro pohodlnější pobyt zákazníků,“ vysvětluje Martin Malý. Pomoc přislíbil také ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol: „Nabídli jsme, že v Centralu se budou pravidelně pohybovat naši Asistenti prevence kriminality, kteří budou pomáhat dohlížet na klid a pořádek a budou sem také častěji docházet hlídky strážníků. Navíc, každých čtrnáct dnů, bude Central součástí důslednějších kontrol v návaznosti na kontrolní mapování ve stovkách a to v počtu šesti strážníků a šesti policistů ČR.“

Pokud se zmíněná opatření nezafungují, vedení Centralu je připravené zavést ještě důraznější restrikce. Například omezení vstupu nezletilých osob bez doprovodu dospělého nebo instalaci kamerových systémů s pokročilými analytickými funkcemi. „Na řešení těchto situací a na odstraňování následných škod vynakládá Central nezanedbatelné prostředky. Děkujeme všem návštěvníkům za pochopení a spolupráci při zavádění těchto změn. Naší prioritou je, aby se u nás všichni naši návštěvníci cítili příjemně a bezpečně,“ dodal Martin Malý.

Nová opatření v OC CENTRAL

– Doplnění pravidel, jak se v centru nechovat tak, aby byla následně vymahatelná

– Nově bude ostraha z OC provinilce vyvádět a případně jim bude i vstup do OC zakázán

– Navýšení ostrahy o dvě osoby

– Wi-fi, která byla na přelomu roku 23/24 odpojena, zůstane nadále vypnuta

– Vypnuté zásuvky v OC – nemožnost nabíjení mobilních zařízení

– Odstranění tří laviček z neproblematičtějších zón