Ceny hejtmana rozdány, obdržel ji i primář mostecké psychiatrie

Výjimečné osobnosti, které svou činností přispívají k rozvoji a dobrému jménu Ústeckého kraje, převzaly ocenění v rámci 14. ročníku Ceny hejtmana Ústeckého kraje.
Každý z letošních oceněných je osobnost, která svou dlouhodobou prací, nasazením nebo mimořádným činem významně ovlivnila život lidí v našem regionu. Jsou to inspirativní příběhy, které si zaslouží nejen naši úctu, ale i veřejné uznání,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, který ceny předal společně s ředitelkou Public Affairs Skupiny ČEZ Zuzanou Krejčiříkovou.
Ocenění se tradičně udělují v šesti kategoriích – regionální rozvoj, sociální oblast, zdravotnictví včetně záchrany lidského života, věda, výzkum a vzdělávání, kultura a sport. Každý z oceněných obdržel finanční dar ve výši 50 000 Kč, který poskytl generální partner ocenění – Nadace ČEZ.
Regionální rozvoj
Mgr. Marcel Hrubý – za více než 30 let práce na záchraně sakrálních a kulturních památek v okolí České Kamenice. Díky jeho úsilí se podařilo zachránit 13 kostelů, farní budovy a další objekty duchovního i historického významu.
Sociální oblast
Mgr. Alena Tölgová – dlouholetá ředitelka Sociálních služeb Chomutov. Pod jejím vedením se organizace rozrostla na klíčového poskytovatele péče pro seniory, osoby se zdravotním postižením a další potřebné skupiny obyvatel.
Zdravotnictví a záchrana života
MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D. – přednosta Psychiatrické kliniky FZS UJEP a primář v Nemocnici Most. Jeho koncepční práce významně posouvá dostupnost a kvalitu psychiatrické péče v kraji.
Věda, výzkum a vzdělávání
Mgr. Bc. Rudolf Sochor – ředitel Střední lesnické školy a SOŠ Šluknov. Díky jeho vedení se škola stala uznávaným vzdělávacím centrem a pilířem regionální stability a komunitního života.
Kultura
PaedDr. Václav Hanč, Ph.D. – hudební pedagog a zakladatel chlapeckého pěveckého sboru Páni kluci, který reprezentuje kraj doma i v zahraničí. Je také duchovním otcem festivalu Litoměřická notička.
Sport
Mgr. Jitka Legatová – bývalá špičková kanoistka, která se nyní se svým manželem věnuje výchově sportující mládeže v oddílu kanoistiky v Chomutově.
Slavnostního večera se kromě oceněných zúčastnili i zástupci vedení kraje, včetně 1. náměstkyně Jindry Zalabákové, náměstků Tomáše Kirbse a Jiřího Kulhánka, radního Vlastimila Skály či primátora města Most Marka Hrvola.
„Jsem hrdý na to, že v našem kraji žijí lidé, kteří nehledí na překážky a s odhodláním pracují pro druhé. Právě takové osobnosti dělají z Ústeckého kraje místo, kde stojí za to žít,“ dodal hejtman Richard Brabec.