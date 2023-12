Od 8 do 10. prosince čeká Černé anděly již 18. ročník Mikulášského turnaje v Mostě. Na tradičním turnaji mladších a starších žákyň se bude prezentovat 24 týmů, kdy v každé kategorie vzniknou dvě skupiny. Pro aktuální informace a rozlosování do skupin sledujte Facebook DHK Most.Během turnajového víkendu bude pro hráčky doprovodný program, včetně mikulášské nadílky s diskotékou a soutěžemi. Turnaj by nevznikl bez partnerů – United Energy, města Mostu a Technických služeb města Mostu.