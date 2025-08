Černé anděly čeká velká porce přípravných zápasů

Příprava Černých andělů před novou sezonou už je v plném proudu. Po první fázi, která byla zaměřena především na kondici, se postupně přidávají i házenkářské tréninky a aktuálně se hráčky začínají chystat i na první přípravná utkání.

„První taková zkouška čeká tým už o nadcházejícím víkendu, jedná se o klasický dvojzápas s německým Thüringerem. Tato tradice u nás trvá zhruba 12 let, v letošním roce se spolu střetneme dvakrát na domácí palubovce, a to už o víkendu 2. a 3. srpna. Jedná se o velmi náročnou zkoušku, protože proti nám bude stát tým, který v uplynulé sezoně vyhrál Evropskou ligu a letos se na tuto soutěž připravuje znovu,“ nastínil Radek maděra, organizační pracovník DHK Baník Most.

Na tento dvojzápas navazuje od 8. do 10. srpna turnaj O pohár města Mostu (dříve Porcelán Cup). Zúčastní se jej opět tradičně Thüringer, se kterým tak Černí andělé letos absolvují tři vzájemné zápasy. „Dalším účastníkem turnaje je Gloria Bistrita, třetí tým rumunské ligy, který v nadcházející sezoně bude hrát Ligu mistryň. Čtvrtým týmem turnaje jsou Kobierzyce, třetí tým polské ligy, který se turnaje účastní už potřetí v řadě. V mostecké sportovní hale se tak sejdou aktuální účastníci evropských pohárových soutěží,“ doplnil Radek Maděra.

Týden po turnaji se Černí andělé přesunou do Polska na jednodenní turnaj, kde odehrají dva zápasy na palubovce polského mistra Lubinu. „Nám určil los semifinálového soupeře Kobierzyce, finálová dvojice turnaje vzejde ze souboje mezi mistrovským Lubinem a Piotrkowem, kde mimochodem hrála po odchodu z Mostu Aušra Arciševskaja a je to rovněž bývalý tým Hanky Mučkové,“ doplnil Radek Maděra.

O víkendu 23. a 24. srpna se mostecké hráčky už opět na domácí palubovce utkají v dvojzápase s pátým týmem polské nejvyšší ženské soutěže Gnieznem, kde je novým trenérem Peter Kostka, který donedávna působil v Michalovcích.

„Herní přípravu završíme stejně jako vloni 30. srpna utkáním proti druhému týmu holandské ligy Westfriesland, který se připravuje na nadcházející ročník Poháru EHF. Všechny týmy, se kterými se v následujících týdnech utkáme, jsou účastníky evropských pohárových soutěží, takže nás čeká velmi náročná příprava a doufám, že jí zvládneme ve zdraví. Cílem je uchopit druhý prázdninový měsíc jako ostrou přípravu na kvalifikaci Evropské ligy proti Besanconu na přelomu září a října. Čeká nás náročné utkání s ohledem na kvalitu francouzské ligy, kde náš soupeř skončil v uplynulé sezoně na pátém místě,“ připomněl Radek Maděra.

Kádr Černých andělů před nadcházející sezonou ještě není úplně uzavřený, stále je ve hře příchod nových posil, aktuálně jsou před podpisem smlouvy se dvěma hráčkami, který by mohly doplnit tým. O jejich příchodu budeme včas informovat.