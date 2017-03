Černé skládky v Čepirozích

Uklizená zahrádka, ale za plotem nepořádek. Takový je stav v Čepirozích, kde si mnozí vlastníci rodinných domů uklidí na svých zahrádkách, posekají trávu, ořežou stromy a keře a odpad vyhodí za plot na veřejné prostranství. Je jim zřejmě lhostejné, jak vypadá prostředí, ve kterém žijí. Je nutno upozornit, že vyhazováním odpadu vznikají černé skládky, a to i v těch případech, kdy se vyhazuje třeba jen biologicky rozložitelný odpad.

Občané se tím dopouštějí přestupku a tomu, kdo neoprávněně založí černou skládku odpadů nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, může být uložena pokuta dle zákona o přestupcích do výše 50 000,- Kč.

Jak správně postupovat a kam dát tento odpad?

Prvotním řešením, jež představuje i předcházení vzniku odpadů, je jeho kompostování přímo v místě jeho vzniku, tj. na zahradě u domu. Další možností je předání odpadu zdarma na sběrný dvůr v ul. Zahradní, který je otevřen 7 dnů v týdnu (ve všední dny od 10,00 do 18,00 a o víkendu do 14,00 hodin). Třetí možností je svoz biologicky rozložitelného odpadu, který je zajištěn v období od dubna do listopadu. Do loňského roku je jednalo o pytlový svoz, pro letošní rok je připravena změna v podobě nádobového svozu, kdy by měly být u domů umístěny hnědé popelnice na biologicky rozložitelný odpad.