Černí andělé byli blízko vítězství, doma s Larvikem remizovali

Mostecké házenkářky byly jen krůček od první výhry v jarní části Poháru EHF. Nakonec s norským Larvikem na domácí palubovce remizovaly 21:21, když o výsledku opět rozhodovaly poslední minuty zápasu, kdy Černí andělé ztratili dvoubrankové vedení a soupeři se podařilo vyrovnat.

Od úvodu utkání se hrála zajímavá a vyrovnaná partie, kdy se ani jednomu ze soupeřů nedařilo výrazněji odskočit a týmy se přetahovaly o každý míč. První půli nakonec nejtěsnějším rozdílem vyhrál Larvik. Podobný byl obraz utkání i ve druhé části zápasu, Černí andělé zejména díky zákrokům Dominiky Müllnerové v brance několikrát vedli.

V závěru utkání dokonce sahali po vítězství, když pár minut před koncem vedli o dvě branky. Larvik ale v poslední minutě vyrovnal a oba týmy se nakonec rozešly smírně 21:21.

„Je to obrovské zklamání, zasloužili jsme si vyhrát. Bohužel chybí nám kvalita v útoku, doplácíme na to, že neproměňujeme možnosti, které máme. Chybí nám i rozdílová hráčka Markéta Jeřábková. Bohužel neumíme zvládat koncovky zápasů, asi ještě nejsme dostatečně vyzrálý tým, abychom koncovky podobných utkání zvládli, zřejmě je potřebujeme zažívat častěji. Je to pro nás ale obrovská škola. Pořád ale platí, že uděláme maximum, abychom ve skupině co nejlépe obstáli,“ řekl po utkání trenér Černých andělů Peter Dávid.

DHK Baník Most Larvik HK 21:21 (11:12). Sestava a branky Mostu: Szarková 10, Chmelařová 4, Borovská 3, Maňáková 2, Kovářová 1, Zachová 1, Bezpalcová, Dvořáková, Dvoříková, Eksteinová, Janoušková, Jungová, Kostelná, Müllnerová, Šípová, Stříšková. Rozhodčí: Pandzic, Satordzija (BIH). Sedmimetrové hody: 4/3 – 5/5. Vyloučení: 5:4. Diváci: 1 000.