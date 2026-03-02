ČERNÍ ANDĚLÉ OPĚT KRALUJÍ

Mostecké házenkářky potvrdily svou dominanci na domácí scéně. Trofej pro vítěze Českého poháru žen ani letos nezměnila majitele – po finálovém utkání proti pražské Slavii ji opět zvedly nad hlavu hráčky Černých andělů.
Nejlepší střelkyní mosteckého týmu byla Markéta Šustáčková, která zaznamenala sedm branek. Výrazně se prosadila také Veronika Andrýsková s pěti góly. Po čtyřech brankách přidaly Katarína Kostelná, Barbora Kroftová a Anna Jestříbková. Výraznou oporou týmu byla i brankářka Roxanne Frank.
Dlouhodobá dominance týmu DHK Baník Most tak pokračuje i v této sezoně a znovu potvrzuje jeho výjimečné postavení na české házenkářské scéně. Mostecký celek totiž triumfoval v Českém poháru hned jedenáctkrát během posledních dvanácti ročníků – konkrétně v letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 a nově i 2025.
Jedenáct titulů během dvanácti sezon je výsledkem systematické práce, stability klubu i obrovského nasazení hráček. Černí andělé dlouhodobě reprezentují město na nejvyšší úrovni a přinášejí fanouškům mimořádné sportovní momenty.
Foto: Václav Nováček, Hana Vrbková; Český svaz házené