Černí andělé v Prešově uspěli, v šatně bylo o přestávku rušno

Černí andělé vezou z Prešova vítězství 31:23, a ačkoli výsledek vypadá jednoznačně, průběh utkání rozhodně hladký nebyl. Poločas totiž vyhrály Prešovanky 15:14.

„Vítězství nás samozřejmě těší, ale výsledek příliš neodpovídá tomu, co se odehrávalo na palubovce. Obzvlášť úvod se z naší strany nesl v duchu velké nekoncentrovanosti. I když jsem na to hráčky upozorňoval, vstup do utkání nám nevyšel. Za stavu 9:12 v náš prospěch už to vypadalo, že bychom mohli soupeři dostatečně odskočit, nakonec jsme ale první polovinu dokonce prohráli. Také proto bylo o přestávce v šatně poněkud rušno,“ komentoval výsledek trenér Černých andělů Peter Dávid.

Ve druhé polovině se ale projevila silná stránka mosteckého týmu, který se ani za nepříznivého stavu nevzdává a díky zlepšené obraně a koncentrovanému výkonu dokázaly mostecké hráčky nepříznivý stav otočit a dotáhnout zápas do vítězného konce.

„Obrat odstartoval skvělý výkon Dominiky Müllnerové v brance. Je ale potřeba pochválit i zbytek týmu, protože i v tomto zápase jsme museli velmi improvizovat. Tentokrát jsme se museli obejít bez nemocné Katky Dvořákové, její absence v sestavě je pro nás velký problém. Velký počet nemocných hráček nás nutí zkoušet stále nové věci, ale jedná se o výzvy, se kterými se musíme umět vypořádat,“ uzavřel trenér.

ŠŠK Prešov – DHK Baník Most 23:31 (15:14). Branky Mostu: Janoušková 6, Szarková 6, Kovářová 6, Zachová 3, Chmelařová 3, Ulbertová 2, Dvořáková, Střížková, Jungová, Maňáková a Kostelná po 1.