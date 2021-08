Černí havrani se sjedou do Mostu a veřejnost prvně spatří nový hornický památník

Druhý zářijový víkend se do Mostu sjedou zástupci hornických měst a hornických spolků. Most již po druhé, prvně to bylo v roce 2008, bude hostitelem setkání hornických měst a obcí, tentokrát v pořadí již pětadvacátého.

Původním záměrem bylo spojit setkání s tradiční Mosteckou slavností a vytvořit tak lákavý program jak pro návštěvníky z řad hornické veřejnosti z celé republiky i zahraničí, tak pro místní obyvatele. Bohužel koronovirová situace plány zpřetrhala a Mostecká slavnost byla z pochopitelných důvodů zrušena. Setkání hornických měst se, byť v programově omezené variantě, uskuteční. První zástupci hornických měst a spolků do Mostu přijedou v pátek 10. září, další dorazí v sobotu. Počítá se s účastí více než padesáti spolků a měst, což čítá přes tři stovky lidí. Program pro hornickou veřejnost se bude odehrávat v divadle, v Radničním parku a na náměstí. Součástí programu bude i odhalení památníku hornických tradic a důlních neštěstí, které se uskuteční v sobotu 11. září v 11 hodin na náměstí Velké mostecké stávky (před REPRE). Hornický průvod k němu vyrazí pět minut před jedenáctou z 1. náměstí. Na odhalení pomníku, k němuž dojde za účasti primátora Jana Paparegy, radního Vlastimila Vozky a autorů památníku manželů Klaškových, je zvána i široká veřejnost. Akt bude zahájen hornickou hymnou v podání místní kapely Mostečanka. Veřejnost bude moci také sledovat hornické ceremoniály, k nimž patří předání putovního praporu, který Most převezme od Žacléře, či předávání stuh praporečníkům. Ceremoniály budou následovat po odhalení pomníku, ale už v prostoru 1. náměstí, a potrvají zhruba do 13 hodin. Odpolední a večerní program pak nejen horníkům, ale i široké veřejnosti zpříjemní několik kapel, mezi nimi například Vojtaano nebo DivNá Bára. Na náměstí bude připraveno také občerstvení. Prostor Radničního parku pak bude vyhrazen pouze pro zástupce hornické veřejnosti a hornických měst. Z tohoto důvodu se v sobotu 11. září nebudou konat pěstitelské trhy.