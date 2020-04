Česká pošta zavádí novinku – bezkontaktní doručení balíků na kód

Česká pošta řináší další opatření, jak co nejbezpečněji doručit a předat zásilku. Hledá způsoby, kterými by se ochránilo zdraví všech a balíky se mohly i nadále doručovat bez omezení do všech koutů naší země.

Proto zavádí novou možnost tzv. bezkontaktního doručení balíků na kód.

.při převzetí balíku od doručovatelů se už nemusíte podepisovat

doručovateli stačí nadiktovat kód, který dostanete do SMS zprávy nebo e-mailu

který dostanete do SMS zprávy nebo e-mailu balík za vás může také převzít kdokoliv jiný , komu kód předáte – ať už někdo z rodiny, nebo třeba váš soused

, komu kód předáte – ať už někdo z rodiny, nebo třeba váš soused balík bez dobírky vám můžeme zanechat na domluveném místě , například u vašich dveří nebo zahradě

, například u vašich dveří nebo zahradě doručovatel v bezpečné vzdálenosti vyčká, až si balík vyzvednete

Jak to funguje?

Při nákupu na e-shopu vyberte Balík Do ruky a ideálně zaplaťte online.

Doporučujeme provést celou úhradu přímo při nákupu, např. kartou nebo převodem. Minimalizujte dobírky, v jejich případě se osobnímu kontaktu totiž nevyhneme. V objednávce uvádějte svoje telefonní číslo.

Pošleme vám na něj SMS zprávu s kódem a pošťák vám může zavolat. Pokud uvedete jen e-mail, doručovatel vás nebude mít možnost kontaktovat telefonicky předem. Pošleme vám SMS zprávu nebo e-mail s kódem pro převzetí.

Až bude balík připravený k doručení, dostanete od nás SMS zprávu nebo e-mail s kódem. Kód si raději opište třeba na kousek papíru, ať ho máte pohotově po ruce, až vás pošťák zkontaktuje. Počkejte, až se vám ozve doručovatel.

V den doručení vám pošťák předem zavolá. Pokud je už před domem, může se s vámi spojit i domácím telefonem. Nadiktujte kód a domluvte si způsob převzetí

Doručovatel obratem kód ověří a současně se s ním domluvíte, jak předání balíku proběhne. Při osobním převzetí použijete roušku

Pokud preferujete osobní předání, můžete si balík samozřejmě převzít osobně, jak jste zvyklí. Při kontaktu s pošťákem použijte vždy ochrannou roušku. Jste v karanténě? Obáváte se kontaktu? Balíček vám necháme u dveří.

Díky ověřenému kódu můžeme balík nechat například u dveří nebo na vaší zahradě. Nemusíte se bát, doručovatel v bezpečné vzdálenosti vyčká, až si ho vyzvednete. Nejste doma? Nemůžete si balíček převzít?

Pokud vás pošťák nezastihne doma, balík uložíme na vaší poště. Zde si ho se stejným kódem můžete vyzvednout, kdykoliv se vám to bude hodit.

U jakých zásilek vám stačí na převzetí kód?