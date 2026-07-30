Český umělec Richard Loskot nechá na novém panelu vyprávět příběh budoucího Mostu

Před vstupem do kanceláří vedení města Mostu vzniká nový prezentační panel. „Panel bude vyprávět příběh města Mostu nejen z pohledu jeho historie a statistiky, ale především z pohledu jeho budoucnosti. O projektech, které město chystá, ale i které se již dějí. Ať už je to jezero Most, Supermost, či kampus. Na mapě bude možné vidět přehlednou a zajímavou animaci,“ říká jeden z nejvýraznějších českých umělců, architekt a výtvarný umělec Richard Loskot, který je spučasně autorem a realizátorem prezentačního panelu.
Studio Richarda Loskota není klasické architektonické studio zaměřené na navrhování budov. Spíše vytváří komplexní prostorové zážitky na pomezí architektury, současného umění, výstavního designu a nových technologií. Navrhuje památníky, náměstí, parky, městský mobiliář nebo umělecké instalace pro veřejná prostranství. Pracuje se světlem, zvukem, optickými jevy a interaktivními technologiemi. Projekty často zkoumají lidské vnímání prostoru a proměnlivost prostředí.
Mezi významné realizace studia patří například Modrý pokoj v Národní galerii Praha, architektura výstav pro Galerie hlavního města Prahy, stálá expozice v synagoze v Žatci, expozice ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích či umělecké zásahy na Moravském náměstí v Brně.
Na snímku Richard Loskot při výrobě nové instalace