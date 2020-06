Cestující se mohou už vozit novou turistickou linkou T4 do Oparna

Letošní nabídka turistické sezóny Dopravy Ústeckého kraje je bohatší o novou linku Litoměřice – Lovosice – Chotiměř. Na provozuschopnou část trati, která je u Dobkoviček poničena sesuvem půdy z roku 2013, se po téměř sedmi letech vrátily vlaky. Novou linkou T4 se turisté dostanou až do Oparenského údolí, které je oblíbeným cílem výletníků. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek spolu s ředitelem oblastního ředitelství Správy železnic Martinem Kašparem a generálním ředitelem společnosti AŽD Zdeňkem Chrdlem.

V den spuštění linky T4 se veřejnosti představil také nový maskot Dopravy Ústeckého kraje. Chameleon DUKáček je v barvách DÚK. Setkávat se s ním bude veřejnost na dopravních akcích. „Jsem rád, že se nový maskot DÚK představil při takové výjimečné události jako je spuštění nové turistické linky T4. Těší mě, že se tento návrh společnosti AŽD podařilo zrealizovat a do oblíbených turistických linek přibyla další atraktivní linka. Věřím, že se cestující mají na co těšit,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.

Provoz v rámci víkendové turistické linky T4 na objednávku kraje zajistí společnost AŽD. O víkendech a svátcích se zde turisté svezou modernizovanými nízkopodlažními motorovými jednotkami RegioSprinter s Wi-Fi, zásuvkami 230 V, s možností přepravy kol a kočárků celkem sedmkrát denně. Společnost AŽD kromě bezplatných teplých nápojů bude ve vlacích zajišťovat prodej chlazených nápojů a drobného občerstvení. „Jsem přesvědčen, že to bude alespoň malý příspěvek našim turistům pro letošní sezonu. Očekáváme, že vzhledem k omezené možnosti cestování do zahraničí, bude linka pro naše turisty atraktivní. Moc děkuji Ústeckému kraji a Správě železnic, že nápad uchopily a dotáhly do konce. Bez jejich práce by zůstalo vše pouze na papíře,“ dodal generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Správa železnic do oprav 9 km dlouhého traťového úseku Lovosice – Chotiměř investovala 13 milionů korun. „Práce mimo jiné zahrnovaly sanaci skal a částečné úpravy železničních přejezdů. Na zastávce Oparno byl opraven přístřešek, ve stanici Chotiměř došlo k obnově nástupišť a přístupové cesty k vlakům kolem výpravní budovy. Dále Správa železnic provedla výřez vegetace a výměnu některých pražců, Opravné práce jsou koordinovány s připravovanou investiční akcí, která následně obnoví provoz trati Řetenice – Lovosice v plném rozsahu,“ uvedl Martin Kašpar ředitel oblastního ředitelství Správy železnic.

Trať Řetenice – Lovosice je regionální jednokolejnou tratí vybudovanou v roce 1897. V červnu 2013 došlo mezi obcemi Dobkovičky, Velemín a Litochovice v Českém středohoří k sesuvu půdy, která těžce poškodila železniční trať. Dvousetmetrový úsek byl posunut o téměř čtyřicet metrů. V úseku Radejčín – Lovosice dnes zajišťuje přepravu cestujících náhradní autobusová doprava. To se do budoucna stane minulostí.