Cestujte po kraji se síťovou jízdenkou

* Síťová jízdenka Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) platí na celém území Ústeckého kraje

* Síťová jízdenka DÚK platí ve všech zelených příměstských autobusech, ve všech vlacích (mimo mezinárodní spoje EC, IC a EN), v MHD Teplice, MHD Ústí nad Labem, MHD Bílina, MHD Děčín, MHD Varnsdorf (od 11. 12. 2016) a v MHD Chomutova a Jirkova (od 11. 12. 2016), unikátně v nostalgických turistických vlacích DÚK a na turistických lodích DÚK na Labi a její platnost se postupně dále rozšiřuje

* Síťová jízdenka DÚK otevírá možnost přestupování mezi většinou veřejných dopravních prostředků v kraji – s jedinou jízdenkou můžete cestovat celý den a přestupovat mezi různými dopravními prostředky dle potřeby

* Síťová jízdenka DÚK platí od okamžiku zakoupení do 4:00 hodin následujícího dne

* Síťová jízdenka DÚK umožňuje zlevnit cenu celé cesty, je nejefektivnější variantou jízdního dokladu pro celodenní cestování Ústeckým krajem

* Síťovou jízdenku DÚK zakoupíte u řidičů v zelených autobusech, v pokladnách ČD a u průvodčích ve vlacích ČD, v nostalgických turistických motoráčcích, u posádek na turistických lodích, u řidičů autobusů a trolejbusů MHD v Teplicích, Bílině, Děčíně, Varnsdorfu (od 11. 12. 2016), Chomutově a Jirkově (od 11. 12. 2016) nebo v informačních kancelářích dopravců DÚK

* Síťové jízdenky DÚK stojí 130 Kč (dospělí), 97 Kč (studenti 15 – 26 let), 65 Kč (děti 6 – 15 let), 48 Kč (žáci 6 – 15 let), 32 Kč (ZTP nebo ZTP/P) a 20 Kč (spoluzavazadlo nebo pes)