ČEZ zachová v Ústeckém kraji centrální zásobování teplem i po konci uhlí

Uhelná energetika je na ústupu a její útlum znamená i změny v dodávkách tepla pro domácnosti a firmy v Ústeckém kraji. ČEZ intenzivně pracuje na zachování základního pilíře českého teplárenství, kterým je zdejší systém centrálního zásobování teplem. V první fázi prochází velkou proměnou elektrárny Prunéřov a Tušimice dodávající teplo do Chomutova, Kadaně, Klášterce nad Ohří nebo Jirkova. Letos tu už vznikly první plynové kotelny a další teplárenské zdroje se připravují. ČEZ Teplárenská zároveň uzavřela patnáctiletou smlouvu na odběr tepla s Kadaní a vysoutěžila dodavatele pro stavbu horkovodu Prunéřov-Kadaň. Dodavatel moderních energetických řešení ČEZ ESCO už také ve spolupráci s Ústím nad Labem vybudoval nové plynové kotelny pro zásobování městské části Střekov. Další modernizované teplárenské lokality budou Trmice a Ledvice. Celkové plánované investice ČEZ do teplárenství v kraji překračují 20 miliard korun. Dále ČEZ v regionu investuje do moderních nových elektráren, distribuce elektřiny a tepla, elektromobility a projektů lithia a malých modulárních reaktorů.
„Energetický trh se rychle mění a náš kraj čeká v příštích letech odchod od uhlí a s tím spojené strukturální změny. Zajištění dodávek tepla pro obyvatele a firmy po konci uhlí na další desítky let je pro mě absolutní prioritou. Výhodou Ústeckého kraje je pro nás spolehlivý a dlouhodobě prověřený partner v podobě Skupiny ČEZ, která je nejvýznamnějším investorem a jedním z největších zaměstnavatelů v kraji. Jsme rádi, že na náhradě uhelných zdrojů ve výrobě elektřiny i tepla ČEZ systematicky pracuje a že spolu modernizaci energetiky v Ústeckém kraji pravidelně diskutujeme a koordinujeme,“ říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Hlavní cíl: Postavit nové ekologické teplárny
„Ústecký kraj je pro nás klíčový. Nachází se zde řada našich velkých klasických elektráren a tepláren. S koncem uhlí je ale musíme nahradit novými čistšími zdroji. V Ústeckém kraji nyní budujeme robustní moderní a konkurenceschopnou energetiku, která bude ekologická a bude mít příznivý vliv na život zdejších obyvatel,“ říká člen představenstva ČEZ zodpovědný za klasické a obnovitelné zdroje Jan Kalina.
Český systém centrálního zásobování teplem patří v Evropě k nejrozvinutějším a Skupina ČEZ ho chce na severu Čech v co nejrozumnější míře zachovat. Velké uhelné elektrárny fungují také jako teplárny pro okolní města a je důležité postavit nové nízkoemisní teplárny, které je nahradí, aby nebyly dodávky tepla pro obyvatele a firmy dotčeny. Nové nízkoemisní teplárenství bude založené na zemním plynu a biomase, které se budou využívat v kombinaci zajišťující do budoucna ty nejvýhodnější možné ceny pro zákazníky. Do budoucna se počítá i s teplem z malých modulárních reaktorů nebo z vodíku.
„Stavíme teď novou moderní teplárnu Prunéřov, která se stane základem centrálního zásobování teplem v regionu. Další desítky let počítáme s dodávkami tepla do Chomutova, Klášterce nad Ohří, Jirkova a dalších obcí. Nově k této teplárně připojíme také Kadaň, se kterou jsme uzavřeli dlouhodobou smlouvu o dodávkách tepla na dalších patnáct let. Jde o dlouhodobou spolupráci a jsme rádi, že máme silné partnery jak na městské, tak na krajské úrovni, a díky tomu se můžeme do ambiciózního plánu s cenovkou mnoha miliard korun pustit. Moderní teplárenství chceme navíc doplnit o chytrá energetická řešení a jako největší dodavatel moderních energetických služeb jsme jim připraveni nabídnout projekty energetických úspor a snižování energetické náročnosti,“ uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Miliardové investice do Prunéřova zajistí ekologické teplo
Celková investice za více než šest miliard korun byla v Prunéřově zahájena během prázdninových měsíců roku 2024 realizací přeložek a nových přípojek inženýrských sítí a vytyčením výkopů pro položení základů nové plynové kotelny. Ta má výkon 26 MWt a 24 metrů vysoký komín a už byla spuštěna do zkušebního provozu. Její horkovodní kotel s duo blokovým uspořádáním hořáků dovezen z 270 kilometrů vzdáleného bavorského Gunzenhausenu. Ve stejné době byla spuštěna plynová kotelna o výkonu 10 MWt v nedalekých Tušimících. Tato kotelna v Elektrárně Tušimice bude ale v budoucnu sloužit pouze jako záložní zdroj, neboť v jejím případě se stane prioritou projekt malých modulárních reaktorů.
„Jsme rádi, že ČEZ s námi o změně energetiky v regionu jedná a že se můžeme na této koncepci podílet. Prioritou je pro nás zachování centrálního zásobování teplem a dodávky pro naše občany za rozumnou cenu. Přeměna elektráren Prunéřov a Tušimice na nízkoemisní zdroje také pomůže zlepšení životního prostředí a kvality života v okolí,“ říká primátor Chomutova Milan Märc.
Starosta Kadaně Jan Losenický k tomu dodává: „S ČEZ Teplárenskou jsme se dohodli na pokračování dodávek tepla na dalších patnáct let a uzavřeli jsme příslušnou smlouvu. Jsem rád, že mohu našim občanům oznámit dobrou zprávu, protože i po konci Tušimic s námi ČEZ bude počítat v dodávkách tepla z nových tepláren v Prunéřově.“
ČEZ Teplárenská kvůli dodávkám tepla do Kadaně vybuduje nový 5,7 kilometrů dlouhý horkovod z Prunéřova, kde už byl vybrán dodavatel, který je konsorcium firem Homola-Gascontrol. Hotovo bude v roce 2027. Mezitím práce v Prunéřově pokračují přípravou dalších zdrojů. Základními teplárenskými zdroji v Prunéřově budou kotel na biomasu o výkonu 35 MWt a další plynové kotelny o výkonu 52 MW. Tyto zdroje by měly zásobovat zákazníky v topné sezóně 2028/2029, tedy v plánovaném předstihu před oznámeným ukončením výroby z uhlí v roce 2030.
„ČEZ nás ujistil, že v dodávkách tepla nedojde s koncem uhlí k žádným výpadkům. V Klášterci nad Ohří odebírá teplo od ČEZ téměř pět tisíc bytů a my jsme rádi, že pro ně budou stabilní dodávky zajištěny i v budoucnu,“ říká starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd.
Výstavba nových zdrojů probíhá všude
Dalšími modernizovanými lokalitami v rámci teplárenství budou Elektrárna Ledvice a Teplárna Trmice. Samostatnou kapitolou je pak ústecká městská čtvrť Střekov, kde letos ČEZ ESCO vybudovalo ve spolupráci s městem a společností THMÚ v pěti lokalitách plynové kotelny a zároveň postavilo cca 1 kilometr nových plynovodů a 800 metrů nových nebo konvertovaných horkovodů plus 12 nových předávacích a výměníkových stanic pro zásobování 3000 domácností.
„Jsem rád, že ČEZ udělal, co slíbil a v rekordním čase během jednoho roku skutečně postavil pět nových kotelen a vybudoval další nutnou infrastrukturu, abychom si pojistili dodávky tepla pro 3000 domácností, které jsou zákazníky THMÚ na Střekově. Ukazuje to, že se stabilními a zodpovědnými partnery se jde dohodnout a zajistit odchod od uhlí systematicky a bez zbytečného stresu,“ uzavírá primátor Ústí nad LabemPetr Nedvědický.