ČEZ zrychluje ultrarychlé dobíjení v Ústeckém kraji, řidičům bude k dispozici 9 nových stojanů

Od
redakce HL
-
0
44

Elektromobily letos u stojanů ČEZ v Ústeckém kraji načerpají přes 600 tisíc kWh. Zastavit by u nich mělo přes 30 tisíc elektroaut. Vedle rostoucího počtu elektroaut na českých silnicích táhne trend především rozšiřování dobíjecích sítí a výstavba ultrarychlých stojanů. ČEZ jako největší provozovatel dobíjecí sítě v kraji proto spouští další stojany s výkony 150+ kW. Nejnovější uvádí do provozu třeba v Mostě, Terezíně a Žatci.

 V Ústeckém kraji ČEZ aktuálně provozuje asi 90 veřejných dobíjecích stanic. Kromě hlavních tahů jsou dnes stanice také ve většině velkých měst kraje. Nejčastěji lidé v 1. pololetí dobíjeli své elektromobily na stojanech u dálnice D8 a také u stanic v Ústí nad Labem, Děčíně, Mostu, Chomutově, Litoměřicích a Teplicích. Průměrně při jednom dobití načerpali 20,6 kWh certifikované bezemisní elektřiny. „Zájem o dobíjení elektromobilů v severních Čechách rychle roste, za celý letošní rok tu očekáváme celkové odběry přes 600 tisíc kWh. Chceme jít této poptávce vstříc především výstavbou ultrarychlých stojanů, protože z průzkumů víme, že řidiči je preferují kvůli kratším časům dobíjení. V posledních dvou měsících roku proto v regionu postupně spouštíme devět ultrarychlých dobíjecích stanic, u kterých řidiči za 10 minut doplní energii na dalších 150 kilometrů jízdy. Řidiči je budou moct využívat Mostě, Terezíně a Žatci,“ říká ředitel útvaru elektromobilita ČEZ Rostislav Díža.

 Po silnicích v České republice jezdí okolo 50 tisíc čistě bateriových aut a zhruba stejný počet tzv hybridů, aut s kombinovaným pohonem. ČEZ tento rozvoj podporuje akcelerovanou výstavbou desítek nových stojanů po celé České republice. Počet stanic se zatím letos zvedl na více než 950. Řidiči v dobíjecí síti futurego načerpali od ledna do září rekordních více než 9,7 milionu kWh certifikované zelené elektřiny, o 67,5 % více než za stejné období loňského roku a více než za celý rok 2023. „Kombinace velkých hubů a ultrarychlých stanic přináší řidičům výrazné zkrácení celkových časů dobíjení. Právě takové typy dobíjecích sestav se proto snažíme stavět ve frekventovaných místech Ústeckého kraje, kde cíleně zvyšujeme počet hubů sestávajících z minimálně tří ultrarychlých stojanů. Pozitivně se posunuje i pohled na řidiče elektromobilů. Pro většinu našich infrastrukturních partnerů, například z řad obchodních řetězců nebo restaurací, kteří nám s rozšiřováním dobíjecích služeb pomáhají, jde zajímavou a bonitní cílovou skupinu,“ říká manažer útvaru realizace a správa dobíjecích stanic ČEZ Tomáš Chmelík.

 Řidiči u ČEZ načerpají energii v průměru nejrychleji v celé ČR, a to díky nejvyššímu výkonu celé sítě stojanů. Klíčem k udržení pozice českého lídra ve službách veřejného dobíjení je hlavně pokračující výstavba velkých hubů s větším počtem vysokorychlostních stanic o výkonu až 360 kW. Ultrarychlé stojan jsou jedním z hlavních příčin toho, že už od loňského léta celkový měsíční odběr v síti ČEZ neklesl pod 1 milion kWh. Síť roste díky prostředkům přidělovaným Operačním programem Doprava i z vlastních zdrojů Skupiny ČEZ.

JAK ČERPAT ENERGII U ČEZ: K dobíjení se uživatelé identifikují pomocí zákaznické karty nebo mobilní aplikace, která spolu s webovým rozhraním (tzv. futurego účet) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů. Mobilní aplikace futurego umí vyhledat nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální obsazenosti stojanů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!