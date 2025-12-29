ČEZ zrychluje ultrarychlé dobíjení v Ústeckém kraji, řidičům bude k dispozici 9 nových stojanů

Elektromobily letos u stojanů ČEZ v Ústeckém kraji načerpají přes 600 tisíc kWh. Zastavit by u nich mělo přes 30 tisíc elektroaut. Vedle rostoucího počtu elektroaut na českých silnicích táhne trend především rozšiřování dobíjecích sítí a výstavba ultrarychlých stojanů. ČEZ jako největší provozovatel dobíjecí sítě v kraji proto spouští další stojany s výkony 150+ kW. Nejnovější uvádí do provozu třeba v Mostě, Terezíně a Žatci.
V Ústeckém kraji ČEZ aktuálně provozuje asi 90 veřejných dobíjecích stanic. Kromě hlavních tahů jsou dnes stanice také ve většině velkých měst kraje. Nejčastěji lidé v 1. pololetí dobíjeli své elektromobily na stojanech u dálnice D8 a také u stanic v Ústí nad Labem, Děčíně, Mostu, Chomutově, Litoměřicích a Teplicích. Průměrně při jednom dobití načerpali 20,6 kWh certifikované bezemisní elektřiny. „Zájem o dobíjení elektromobilů v severních Čechách rychle roste, za celý letošní rok tu očekáváme celkové odběry přes 600 tisíc kWh. Chceme jít této poptávce vstříc především výstavbou ultrarychlých stojanů, protože z průzkumů víme, že řidiči je preferují kvůli kratším časům dobíjení. V posledních dvou měsících roku proto v regionu postupně spouštíme devět ultrarychlých dobíjecích stanic, u kterých řidiči za 10 minut doplní energii na dalších 150 kilometrů jízdy. Řidiči je budou moct využívat Mostě, Terezíně a Žatci,“ říká ředitel útvaru elektromobilita ČEZ Rostislav Díža.
Po silnicích v České republice jezdí okolo 50 tisíc čistě bateriových aut a zhruba stejný počet tzv hybridů, aut s kombinovaným pohonem. ČEZ tento rozvoj podporuje akcelerovanou výstavbou desítek nových stojanů po celé České republice. Počet stanic se zatím letos zvedl na více než 950. Řidiči v dobíjecí síti futurego načerpali od ledna do září rekordních více než 9,7 milionu kWh certifikované zelené elektřiny, o 67,5 % více než za stejné období loňského roku a více než za celý rok 2023. „Kombinace velkých hubů a ultrarychlých stanic přináší řidičům výrazné zkrácení celkových časů dobíjení. Právě takové typy dobíjecích sestav se proto snažíme stavět ve frekventovaných místech Ústeckého kraje, kde cíleně zvyšujeme počet hubů sestávajících z minimálně tří ultrarychlých stojanů. Pozitivně se posunuje i pohled na řidiče elektromobilů. Pro většinu našich infrastrukturních partnerů, například z řad obchodních řetězců nebo restaurací, kteří nám s rozšiřováním dobíjecích služeb pomáhají, jde zajímavou a bonitní cílovou skupinu,“ říká manažer útvaru realizace a správa dobíjecích stanic ČEZ Tomáš Chmelík.
Řidiči u ČEZ načerpají energii v průměru nejrychleji v celé ČR, a to díky nejvyššímu výkonu celé sítě stojanů. Klíčem k udržení pozice českého lídra ve službách veřejného dobíjení je hlavně pokračující výstavba velkých hubů s větším počtem vysokorychlostních stanic o výkonu až 360 kW. Ultrarychlé stojan jsou jedním z hlavních příčin toho, že už od loňského léta celkový měsíční odběr v síti ČEZ neklesl pod 1 milion kWh. Síť roste díky prostředkům přidělovaným Operačním programem Doprava i z vlastních zdrojů Skupiny ČEZ.
JAK ČERPAT ENERGII U ČEZ: K dobíjení se uživatelé identifikují pomocí zákaznické karty nebo mobilní aplikace, která spolu s webovým rozhraním (tzv. futurego účet) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů. Mobilní aplikace futurego umí vyhledat nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální obsazenosti stojanů.