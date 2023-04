Charitativní fotbalový turnaj „vykopal“ mosteckému hospici téměř 35 tisíc korun

Jakub Polák s kamarády uspořádal v sobotu charitativní turnaj k uctění památky bývalého českého reprezentanta a mosteckého hráče malého fotbalu Davida Macka.

Hrálo se na hřišti malé kopané v areálu základní školy v ulici Obránců míru. Turnajem i následným večerem provázel moderátor Jakub Štefek.

David Macek zemřel po dlouhé těžké nemoci před dvěma lety, 8. dubna 2021. Výtěžek turnaje včetně sbírky byl po dohodě s pozůstalými věnován mosteckému hospici. „Budou to již dva roky, co náš kamarád David z týmu Gamblers Most prohrál svůj nejtěžší boj. Rozhodli jsme se proto na jeho počest oprášit kopačky a uspořádat turnaj ve sportu, kterému tady David kraloval. Přijít si zavzpomínat s lidmi, které spojoval, a navíc posloužit dobré věci,“ uvedl za organizátory Jakub Polák.

Zúčastnilo se celkem třináct týmů z Mostecka, z nichž nejúspěšnější bylo Atletico Most. Hrálo se ve třech skupinách každý s každým, jedno utkání na deset minut hrubého času.

„Na hřišti jsme končili v 16 hodin, součástí následné after party byl i koncert Jakuba Děkana a Jaroslava Oláha. Poděkování patří všem účastníkům a přispěvatelům,“ uzavírá Jakub Polák.