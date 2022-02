Charitativní pneumatika WorldSBK stále v prodeji!

Pokud jste fanouškem superbiků, máte jedinečnou příležitost získat originální suvenýr, vstupenku na WorldSBK a ještě tím podpořit dobrou věc!

Loňská premiéra WorldSBK v Mostě se stala vrcholem závodní sezony a ani letos tomu nebude jinak. Trať, která projde v únoru další fází vylepšování bezpečnostních zón, bude na sezonu připravena v dokonalé kondici. Než na ní ale opět vyrazí superbiky strouhat své gumy, tak pro vás Autodrom Most připravil limitovanou sérii dvaceti originálních pneumatik, se kterými v minulém roce v Mostě závodili nejrychlejší jezdci WorldSBK.

Za 4 990 Kč získáte nejen originální suvenýr, ale navíc i vstupenku na letošní WorldSBK Czech Round v ceně 1 590 Kč. 100 % výtěžku z prodeje bude věnováno do Nadačního fondu AUTODROM MOST, jehož posláním je zkvalitnění každodenního života občanů města Most a blízkého okolí a podpora aktivit s tím spojených. Nadační fond AUTODROM MOST založila stejnojmenná společnost v dubnu 2020. Autentickou pneumatiku si můžete objednat na https://shop.autodrom-most.cz/charitativni-pneumatika-wsbk-p15070/