Chceš být filmovou hvězdou? Stačí se přihlásit na casting!

Do připravovaného celovečerního filmu s názvem Už tě nemám rád hledá jeho režisér Zdeněk Jiráský do hlavních rolí dívku a chlapce ve věku zhruba od 11 do 15 let. Poptávka bude také po dalších vedlejších dětských rolích.

Příběh se bude z velké části odehrávat v lokalitách Ústeckého kraje. S castingem pomůže Filmová kancelář Ústeckého kraje. „Byl bych rád, kdyby se připravovaných castingů mohlo zúčastnit co nejvíce dětí. Budeme obsazovat nejen hlavní dvě role, ale i řadu vedlejších,“ uvedl režisér Jiráský, který má na svém kontě například film Poupata, který získal několik Českých lvů.

Pokud byste chtěli zkusit štěstí, volejte na telefonní číslo +420 725 528 859.