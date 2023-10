NÁSLEDUJ KVALITU – ADVERTORIAL

Chcete čistý a výkonný motor? Tankujte v síti ORLEN Benzina

Správná péče o náš vůz je vždy na místě. Věděli jste, že pro zachování jeho dlouhodobého optimálního provozu hraje zásadní roli čistota motoru? Jenže motor nelze jen tak čas od času vymontovat a vyčistit. Proto byly vyvinuty pohonné hmoty, které se o čistotu motoru starají samy! Jediné, co musíme udělat, je tankovat na těch čerpacích stanicích, která paliva s čistícími účinky nabízejí.

Není palivo jako palivo. Kvalita pohonných hmot hraje pro správné fungování vozidel opravdu důležitou roli. Dá se říci, že základní paliva jsou na všech čerpacích stanicích víceméně totožná. Rozdíl v jejich výsledné kvalitě a prospěšnosti pro motorovou soustavu však dělají aditiva, což jsou ve většině případů směsi několika typů látek, které se do paliv přidávají pro vylepšení jejich užitných vlastností.

Při provozu se v motoru totiž vyvářejí karbonové usazeniny, které vznikají nedokonalým spalováním. Společně s dalšími složkami paliv se usazují ve vstřikovacích tryskách a na ventilech. Moderní motory jsou na takové usazeniny citlivé, a pokud nečistot přibývá, může dojít k narušení optimálního proudění paliva, a tedy ke snížení výkonu, zvýšení spotřeby a k ohrožení chodu celého motoru. Tomu lze zabránit přidáním účinných přísad s čisticí schopností.

Budete-li tankovat u čerpacích stanic ORLEN Benzina, nemusíte se nečistot vůbec bát. Všechna zde nabízená paliva totiž obsahují zázračné přísady, které zcela odstraňují usazeniny v motorech a udržují je i nadále v čistotě. Takto upravená paliva mají vysoce pozitivní vliv na chod motoru, který se promítá do jeho zvýšené životnosti. Čisté spalování zároveň přispívá i ke snížení emisí škodlivých látek. Platí to jak pro standardní pohonné hmoty s názvem Efecta, tak pro prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Stačí tedy pravidelně tankovat na některé z více než 430 čerpacích stanic sítě ORLEN Benzina a péče o motorovou soustavu Vašeho vozidla je zajištěna!

Je možné věřit tomu, že palivo skutečně čistí? Prokázat to lze pouze motorovými zkouškami v nezávislých akreditovaných laboratořích. ORLEN Benzina jako jediná zveřejňuje čistící účinky svých paliv na webových stránkách orlenbenzina.cz. Pro zajištění nejvyšší možné kvality nechává ORLEN Benzina svá paliva zároveň pravidelně testovat, a to nejen během výroby, ale i po jejich distribuci na čerpací stanice. Proto také na každé čerpací stanici sítě ORLEN Benzina naleznete na výdejních stojanech certifikát kvality Lab Guarantee. A vy sami to poznáte tak, že motor vašeho auta nebude časem ztrácet výkon a odmění se vám tím, že vám bude bezproblémově sloužit. Ostatně odměna za tuto péči o vaše auto čeká i na vás. Pokud si stáhnete věrnostní aplikaci ORLEN Benzina, tak za každý nákup sbíráte body, které pak můžete proměnit v zajímavé odměny a slevy.

ORLEN Benzina je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, největší rafinérské a petrochemické společnosti v České republice, a je největší sítí v České republice. Kromě paliv Efecta s čistícím účinkem nabízí ORLEN Benzina také prémiová paliva Verva, která mají vedle čistících účinků maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. V síti ORLEN Benzina jsou dostupné i alternativní pohony zkapalněný ropný plyn (LPG) a stlačený zemní plyn (CNG). ORLEN Benzina také disponuje nejširší sítí elektrodobíjecích stojanů. Na pražském Barrandově a v Litvínově provozuje veřejné plnicí vodíkové stanice. ORLEN Benzina vydává i vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a zákazníkům nabízí dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN Benzina a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka. Celkem ORLEN Benzina v Česku provozuje 435 čerpacích stanic a má tržní podíl 24 %. Důvěru spotřebitelů potvrzuje i fakt, že ORLEN Benzina již pětkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice.