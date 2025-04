Vydejte se na trasu kolem jezera Matylda po asfaltové inline stezce, a to 18. června 2025. Registrace běžců stále probíhá, a to pouze online až do 6. června, na místě již nebude možné se registrovat. Nákupem startovného přispíváte částkou 20 Kč na Českou olympijskou nadaci.