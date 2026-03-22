Chcete v Mostě bydlet U Barbory, Na Rozhraní nebo v Prostřední?

Nové domky se v lokalitě Čepirožská výšina – jih teprve začnou stavět. Už nyní ale ti, kdo se sem budou stěhovat, vědí, že budou bydlet v ulicích U Barbory, Na Rozhraní a v Prostřední. Přesně taková jména třem novým ulicím schválili na lednovém jednání mostečtí zastupitelé.
Soukromý investor začal před nedávnem připravovat území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Čepirožská výšina – jih. Součástí přípravy bylo i vybudování tří nových komunikací, které má dnes již město Most ve svém vlastnictví. Ještě předtím, než v tomto území začnou růst nové rodinné domky, bylo potřeba nové ulice pojmenovat, aby bylo možné je adresně umístit.
První z ulic dostala jméno U Barbory, a to hlavně proto, že se nachází v bezprostřední blízkosti vinice stejného jména. A zároveň i symbolicky vyjadřuje spojení tohoto území s hornictvím.
Název ulice Na Rozhraní odkazuje jednak na to, kudy vede, tedy po okraji vyvýšené plošiny nad svahem klesajícím k Žatecké ulici. Kromě toho ale také na fakt, že tudy prochází historická hranice mezi katastry Mostu a Čepiroh.
Prostřední ulice dostala svůj název velmi jednoduše, až tu vyrostou rodinné domy, budou uprostřed této lokality.
Zajímavostí je, že pomocnou ruku při vymýšlení názvů ulic nabídl odboru rozvoje dotací rodilý Mostečan, který dnes přednáší na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Univerzity Karlovy v Praze. A jeho návrhy mostečtí zastupitelé podpořili.