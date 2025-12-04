Chcete venčit pejsky? Hlaste se v Litvínově jako dobrovolník!

Chcete udělat dobrý skutek a máte rádi zvířata? Staňte se venčitelem. Městský útulek Litvínov vítá dobrovolníky, kteří by chtěli pejskům dopřát pohyb, pozornost a lidskou blízkost.
V Městském útulku Litvínov byste jen těžko hledali dvojici, která by spolu ladila lépe než paní Gábina Fárková a pejsek Filípek. Oba mají totiž výjimečně něco společného – je jim přesně stejně let. Paní Fárková patří mezi nejvěrnější venčitele městského útulku, a také mezi jeho nejstarší dobrovolnice. S úsměvem přichází pravidelně vyvést Filípka na procházku a dokazuje, že chuť pomáhat nezná věkové hranice.
Chcete se také stát venčitelem? Městský útulek Litvínov vítá dobrovolníky, kteří by chtěli pejskům dopřát pohyb, pozornost a lidskou blízkost. Pokud je vám více než 18 let, můžete se do venčení zapojit i vy. Venčení v listopadu probíhá od pondělí do čtvrtka od 10.30 do 12 hodin a od 13 do 15.30 hodin. V pátek je zavřeno, v sobotu, v neděli a ve svátky venčení neprobíhá.