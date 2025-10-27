Chomutov zná novou podobu nádraží

Vítězem architektonické soutěže na nový chomutovský dopravní terminál je ateliér BYRÓ architekti, jehož návrh zpracovali architekti Tomáš Hanus a Jan Holub. Porota složená ze zástupců Správy železnic, města Chomutov a nezávislých odborníků na architekturu a dopravní stavby ho vybrala v konkurenci dalších šesti účastníků. Následovat bude podpis smlouvy na projektové práce s autory vítězného řešení.
Na druhém místě v soutěži skončil ateliér Boele, na třetím sdružení PAPUNDEKL ARCHITEKTI + Landa Ruhmkorf.
Terminál by měl integrovat vlakovou dopravu s městskými, regionálními i dálkovými autobusy, zároveň u něj vznikne kapacitní P+R parkoviště. Vybraný tým připraví také ideový návrh městského parku s hřištěm a sportovištěm a možnou podobu budoucí blokové zástavby, která bude pro město podkladem pro zpracování územní studie a vyjednávání s majiteli pozemků a developery.
„Cílem soutěže bylo vybrat nejvhodnější návrh splňující architektonické a dopravní nároky nového přestupního terminálu. Vzniknout by měl při komplexní rekonstrukci trati, která přinese vyšší kapacitu a rychlost a tím i zkrácení jízdní doby vlaků,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodává: „Všechny tři oceněné návrhy představují kvalitní řešení, které půjde v další fázi dopracovat podle našich požadavků.”
Vítězný návrh zaujal porotu kvalitním architektonickým řešením terminálu. Svými elegantními a čistými liniemi odpovídá významu a funkci stavby, zároveň je materiálově střídmý a konstrukčně jednoduchý. Porota ocenila také navrženou podobu veřejných prostranství, stejně jako dopravní řešení s napojením na Lipskou ulici.
„V souvislosti se záměrem Správy železnic jsme připraveni spolupracovat na projektu autobusové části terminálu, abychom zajistili ideální přestupní vazby pro občany Chomutova. Soutěž měla také ověřit možnosti rozvoje jeho okolí, které nám v budoucnu umožní dostavět tuto část města,” říká primátor statutárního města Chomutov Milan Märc.
Součástí investiční akce je přesun polohy nádražní budovy blíže centru města, aby měli obyvatelé a návštěvníci Chomutova zajištěný komfortnější a bezpečnější přístup k vlakům. Nádraží v Chomutově je důležitým železničním uzlem, Správa železnic současně připravuje další projekty na takzvané podkrušnohorské magistrále.
Záměr města Chomutova prověřit možnosti přesunu autobusového nádraží vytvořil ideální podmínky pro navázání vzájemné spolupráce se Správou železnic. Jejím výsledkem bylo společné zadání architektonické soutěže na multimodálního terminál železniční a autobusové dopravy. Technické řešení se dále koordinuje s Ústeckým krajem.