„Chtěl jsem si užít klidný život se ženou a dětmi“ říká Leburn Maddox, proč začal jezdit po světě s kapelou až v poslední době. V 80. letech byl jedním z hlavních studiových kytaristů newyorské gramofonové top firmy Atlantic Records. Denně chodil do práce do nahrávacího studia, kam si ho na nahrávaní desek zvali například James Brown, Ray Charles, John Lee Hooker, Lionel Richie, Marvin Gaye, Chaka Khan, Patti LaBelle, Jeff Healey nebo Stevie Ray Vaughan. „Sloužil jsem hudbě, ale byl jsem rozčarovaný komerčními požadavky hudebního průmyslu. Nechtěl jsem točit vlastní desky, i když jsem písničky skládal pořád. Stejně jako Jimi Hendrix nebo James Brown i já moji muziku stavím na černé americké hudbě. Rock, soul, blues, funky, hip-hop nebo jazz – to jsou jen dialekty téhož jazyka.“

„Když moje děti vyrostly, začal jsem jezdit po světě. Každý den v týdnu jsem v jiném městě. Paříž, Londýn, Rio de Janeiro… V hotelových pokojích se dobře spí, ale největší zážitky mám z komunikace s místními lidmi, bez ohledu na jazykové bariéry. Celý život se věnuju kytaře – jejím prostřednictvím s lidmi komunikuju. Dělám vše, aby lidi na celém světě byli spokojeni s mojí hudbou. Těším se na každý koncert, mám radost z každé práce a v přenášení emocí pomocí kytary se nikdy nechci přestat zlepšovat. Leburn Maddox se pro kytaru narodil. Je radost ho slyšet živě, tancovat budete ještě cestou z koncertu domů. Nenechte si to ujít.

Koncert: Leburn Maddox (USA, Philadelphia) (Leburn Maddox: kytara, zpěv, Renato Marciano: baskytara, Haui Bocker: bubny)

Termín: pondělí 3. dubna 2017 v 19.00 hod.

Místo konání: Sál Městské knihovny Most (Moskevská 12, Most, tel. 476 768 800)

Vstupné: Kč 180/studenti po předložení průkazu Kč 50