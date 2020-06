Chtěl vraždit prudkým jedem

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování obvinili třiačtyřicetiletého muže ze středních Čech z přípravy zvlášť závažného zločinu vraždy.

Detektivové se od začátku února 2020 zabývali informací z kriminálního prostředí o aktivní poptávce po nebezpečných chemických látkách – prudkých jedech. V průběhu prověřování bylo zjištěno, že zájemcem o jedy je třiačtyřicetiletý muž ze středních Čech, který měl v úmyslu usmrtit jedem osobu ze svého okolí, z prostředí motocyklového klubu, kterého byl členem. Činnost podezřelého byla detektivy dokumentována, včetně okamžiku, kdy se mu podařilo jedy, policií zaměněné za neškodné látky, získat. V tomto okamžiku došlo zároveň k jeho zadržení příslušníky Útvaru rychlého nasazení. Ke svým úmyslům se obviněný muž doznal a k důvodům svého jednání uvedl, že ho měla dotčená osoba přivést k závislosti na omamných a psychotropních látkách.

Po obvinění byl muž vzat do vazby. V případě pravomocného rozsudku mu hrozí trest odnětí svobody od 12 do 20 let. Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem.