Chuť na sladké přijde draho

Nezvladatelnou chuť na sladké měl zřejmě 30letý Mostečan. V minulém týdnu navštívil jednu z večerek v centru města. Při pohybu po obchodě se zaměřil na balíčky žvýkaček a tabulky čokolád. Několik kusů pochutin vložil do kapsy u bundy místo do nákupního košíku. Na placení už nedošlo. Tento druh nákupu ovšem neunikl pozornému majiteli prodejny, který nekalého zákazníka zadržel do příjezdu policejní hlídky. Po pěti dnech obdobnou návštěvu předvedl v jiném obchodě. Tentokrát si ze sortimentu vybral jistý druh oplatek. K tomu přidal i drobné drogistické zboží. Neměnný scénář, a to pokus odejít s napakovanými kapsami, se mu opět nevydařil. Zase byl zadržen pracovnicí provozovny do příjezdu policistů. Dohromady měl odcizit zboží za téměř 2500 korun. Mostečan není v oboru žádný nováček, v poslední době byl již za majetkové delitky dvakrát soudem potrestán. Na policejní služebně si mlsoun převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Bude-li odsouzen i tentokrát, může očekávat až tříletý pobyt za mřížemi.