Chystá se charitativní polévka pro mobilní hospic

Město Most oslovuje podnikatele v gastronomii, aby se podobně jako vloni přidali k charitativnímu projektu Polévka pro mobilní hospic. Hlásit se mohou subjekty s živnostenským oprávněním v oblasti gastronomie a potravinářství.
První ročník se konal vloni, a protože byl o projekt, mezi těmi, kteří polévku vařili, i mezi veřejností, která ji kupovala, velký zájem, rozhodlo vedení města o založení tradice. Výtěžek šel vloni na hospic, letos podpoří novou službu této místo organizace – mobilní hospic.
Přihlásit se je třeba prostřednictvím formuláře a vyčkat na potvrzení výběru vaší přihlášky – město musí zohlednit pestrost nabídky, množství porcí a také vyplnit nezbytnou administrativu pro hlášení vůči KHS. A pak už je v potřebnou dobu uvařit polévku a domluvit se na předání. Parta dobrovolníků ji poté bude prodávat během Rozsvícení vánočního stromu na 1. náměstí první adventní neděli 30. listopadu od 15 hodin.
Máte chuť uvařit něco dobrého, a zároveň pomoci těm, kteří to opravdu potřebují? Přihlaste se do charitativního projektu Polévka pro mobilní hospic!
Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.mesto-most.cz