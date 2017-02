Chystá se fotografická výstava: Balet pro život

Fotografická výstava se chystá v úterý 21. února 2017 v mostecké výstavní síni Zlatá trojka. Dvojice fotografů Lucie Maceczková (z Havířova) a Martin Glatzner (z Ostravy) představí ve Zlaté síni soubor velkých pláten Balet pro život a ve Stříbrné síni kolekci portrétů a fotek z Beskyd.

Program:

Zahájení: Jan Volrábová, taneční pedagožka (ZUŠ Most, Moskevská)

Lucie Maceczková a Martin Glatzner

Taneční soubor Rock-balet (ZUŠ Most, Moskevská)

Občerstvení pro baletky i nebaletky

Výstava potrvá do 18. 3. 2017 (výstava je přístupná v běžné provozní době městské knihovny v Mostě, PO, ÚT, ČT, PÁ od 10 do 18, SO 9 – 12)

„Na začátku tohoto projektu bylo naše dlouholeté přátelství, shoda náhod, chuť vytvořit něco netradičního a také touha pomoci.

Balet je nejen plný krásného pohybu, emocí, ale také plný dřiny, bolesti, píle, trpělivosti a odříkání. Tyto vlastnosti se spojují se slovem „léčba“. Jasnou volbou komu pomoci, byly onkologicky nemocní pacienti. Rozhodli jsme se darovat finanční část z prodeje vytvořeného kalendáře Klinice hematoonkologie FN v Ostravě.

Po mnoha hodinách příprav, fotografování a postprodukce, vznikl soubor nevšedních fotografií, které bychom Vám rádi představili na velkoformátových obrazových plátnech a v nástěnném kalendáři pro rok 2017 s názvem „Balet pro život“,“ zvou na vernisáž fotografové Lucie a Martin.