Chystá se nové centrum dětské podpůrné a paliativní péče

Zajistit kvalitní, dostupnou a kontinuální podpůrnou a paliativní péči pro všechny rodiny dětí s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním prostřednictvím erudovaného multidisciplinárního týmu v celém Ústeckém kraji. Tak vypadá hlavní cíl krajského centra dětské podpůrné paliativní péče, které vzniká pod hlavičkou Krajské zdravotní.

Krajské centrum dětské podpůrné a paliativní péče vzniká z potřeby zavést systematickou a koordinovanou péči o dětské pacienty v Ústeckém kraji v souladu se vzniklou koncepcí péče o děti s život ohrožující a život limitující nemocí. Multidisciplinární tým centra bude zajišťovat kontinuitu a koordinaci takové péče o děti a jejich rodiny v období od stanovení diagnózy po fázi pozůstalostní. Centrum počítá s činností konziliární, ambulantní a terénní, zahrnující minimalizaci fyzického, psychického, sociálního a spirituálního strádání. Vedoucí projektu je Jana Pánková Hrabáková, garantem Renata Přibíková, primářka Dětského oddělení Nemocnice Děčín a koordinátorka péče o pediatrické pacienty v KZ.

Na realizaci projektu teď KZ získala půl milionu korun od Nadace rodiny Vlčkových. Hlavní prioritou této nadace je rozvoj dětské paliativní péče v České republice a podpora rozvoje sítě služeb, které reflektují potřeby rodin pečujících o dítě se život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním. Cílem Nadace je umožnit, aby měli rodiče společně s nemocnými dětmi i v nejtěžším období svého života snadný přístup ke špičkové péči, která jim usnadní život a dovolí jim zažívat i chvíle radosti.

„Centrum dětské podpůrné a paliativní péče je opravdu potřebné. Děkujeme našim specialistům, kteří se problému ujali a Nadaci rodiny Vlčových za poskytnuté finance. Teď bude na nás, abychom udělali napříč naší společností osvětu, aby lékaři o možnostech této specializované péče věděli. Potřebnou podporu projektu určitě poskytneme,“ přislíbil Petr Malý, generální ředitel KZ.

„Paliativní medicína u dětí není o smrti, ale o životě. Může ho celé rodině výrazně zlepšit v každé fázi nemoci. Projekt Krajské zdravotní se nám moc líbil i proto, že je hodně zaměřený na vzdělávání,“ uvedl za Nadaci rodiny Vlčkových ředitel nadačních projektů Jiří Kocourek. „Projekt je opravdu skvěle vymyšlen a my se budeme snažit podpořit ho nejen finančně, ale i dalšími aktivitami, a také propojením s ostatními podpořenými organizacemi,“ doplnila projektová manažerka Katarína Carda.

Projekt krajského centra dětské podpůrné a paliativní péče by měl ve výsledku vylepšit dostupnost dětské paliativní péče v celém Ústeckém kraji. Měl by pomoci nemocným dětem a jejich rodinám, dále by měl zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a sociálními službami v kraji při péči o tyto pacienty.

„Projekt by měl odhalit i slabá místa v zasíťování Ústeckého kraje některými odborníky a následně se pokusit vyvolat diskuzi vedoucí k nalezení řešení. Dále bychom rádi navázali na spolupráci s poskytovateli mobilní specializované paliativní péče při poskytování péče o pacienta v terminální fázi onemocnění. Vznikem krajského centra dětské podpůrné a paliativní péče bychom chtěli odstartovat stabilní komplexní péči o děti s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním a zlepšit i přístup k perinatální paliativní péči. Centrum bychom pak rádi dále provozovali jako samostatné oddělení při Krajské zdravotní, s vlastní ambulancí a zázemím,“ vysvětluje Jana Pánková Hrabáková.

V Ústeckém kraji dosud probíhala dětská paliativní péče v rámci Mobilního hospice a Konziliárního týmu paliativní péče v Ústí nad Labem, většinou se jednalo o péči terminální. „Od roku 2018 jsme jako externí členové týmu pečovali již o více než 20 rodin v celém kraji s lehkým přesahem do kraje Libereckého. V posledním roce se výrazně zlepšila spolupráce s některými odděleními napříč krajem a v tuto chvíli máme v péči 10 dětí v domácím prostředí a dalších 5 na intenzivních pracovištích, v posledním roce jsme doprovodili šest rodin v terminální péči. Proto v současné době cítíme potřebu samostatného krajského dětského multidisciplinárního týmu, který by zajišťoval paliativní péči napříč všemi nemocnicemi spadajícími pod Krajskou zdravotní a tím by zaručoval jednotný postup v péči o dané dítě,“ dodává vedoucí projektu.