Chystá se oprava tříkilometrového úseku silnice I/28 mezi Odolicemi a Skršínem

V srpnu začne Ředitelství silnic a dálnic opravovat silnici I/28 mezi Odolicemi a Skršínem na Mostecku. Po dobu stavby bude provoz na silnici I/28 kyvadlový, řídit ho budou semafory nebo pověření pracovníci. Práce na tříkilometrovém úseku potrvají do listopadu, náklady budou 30 milionů korun bez DPH.
„Oprava spočívá ve výměně asfaltových vrstev, čímž se zlepší jízdní komfort i bezpečnost provozu. Součástí prací bude také úprava a výměna části svodidel, pročištění příkopů a propustků pod sjezdy, které zlepší odvodnění komunikace,“ sdělila regionální mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.
Práce jsou rozděleny do pěti etap. „Po celou dobu opravy bude provoz na silnici I/28 veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen semafory, v případě potřeby proškolenými pracovníky. V některých etapách bude nutné také krátkodobě zavřít navazující silnice III/5692 a III/5693, pro které budou vyznačeny objízdné trasy. Změny se dotknou také autobusové dopravy. Cestujícím doporučujeme sledovat aktuální informace o jízdních řádech a umístění zastávek u svých dopravců,“ dodala mluvčí. Zhotovitelem stavby je společnost MI ROADS.